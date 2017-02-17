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Mohamed Sissoko, Ternana ile sözleşme imzaladı

Tarih17 Şubat 2017 , 20:45

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Mohamed Sissoko, Ternana ile sözleşme imzaladı

Bir dönem Liverpool, Juventus ve PSG formaları giyen 32 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Mohamed Sissoko, Serie B ekibi Ternana ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sissoko son olarak Hindistan Süper Lig'inde Pune City forması giymişti.

Oynadığı Kulüpler

AJ Auxerre

Valencia

Liverpool

Juventus

PSG

Fiorentina

Levante

Shenhua

Pune City

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