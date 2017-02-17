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Mohamed Sissoko, Ternana ile sözleşme imzaladı
17 Şubat 2017 , 20:45
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Bir dönem Liverpool, Juventus ve PSG formaları giyen 32 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Mohamed Sissoko, Serie B ekibi Ternana ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Sissoko son olarak Hindistan Süper Lig'inde Pune City forması giymişti.
Oynadığı Kulüpler
AJ Auxerre
Valencia
Liverpool
Juventus
PSG
Fiorentina
Levante
Shenhua
Pune City
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