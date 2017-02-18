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O takımın ismi değişiyor!

Tarih18 Şubat 2017 , 09:47

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O takımın ismi değişiyor!

Romanya ekibi Steaua Bükreş, mahkeme tarafından 2004’ten beri illegal olarak kullandığı tespit edilen ismini değiştirme kararı aldı.

Kulüp başkanı Becali yaptığı açıklamada, gelecek sezon da birinci ligde mücadele etmek için Steaua Bükreş’in ismini değiştireceklerini, aksi halde dördüncü lige düşürüleceklerini ifade etti. Steaua’nun yeni adının FSCB olacağı öğrenildi.

Kaynak : Fanatik

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