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Hapoel Beer-Sheva deplasmanda kazanamadı
19 Şubat 2017 , 23:43
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İsrail Birinci Futbol Ligi'nin 23. haftasında Hapoel Beer-Sheva deplasmanda Hapoel Haifa ile golsüz berabere kaldı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva, ligde Hapoel Haifa'ya konuk oldu.
Mücadelede iki takım da gol atmayı başaramadı ve müsabaka 0-0 sonuçlandı.
Hapoel Beer-Sheva, puanını 50'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Hapoel Haifa ise puanını 28'e çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail ekibini deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, rövanş karşılaşmasında 23 Şubat Perşembe günü Hapoel Beer-Sheva'yı konuk edecek.
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