Hapoel Beer-Sheva deplasmanda kazanamadı

İsrail Birinci Futbol Ligi'nin 23. haftasında Hapoel Beer-Sheva deplasmanda Hapoel Haifa ile golsüz berabere kaldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva, ligde Hapoel Haifa'ya konuk oldu.

Mücadelede iki takım da gol atmayı başaramadı ve müsabaka 0-0 sonuçlandı.

Hapoel Beer-Sheva, puanını 50'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Hapoel Haifa ise puanını 28'e çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail ekibini deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, rövanş karşılaşmasında 23 Şubat Perşembe günü Hapoel Beer-Sheva'yı konuk edecek.