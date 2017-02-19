AJANSSPOR- Brezilyalı yıldız Ronaldinho'dan emeklilik sinyali.

New Orleans'taki NBA All-Star hafta sonuna katılan 36 yaşındaki oyuncu, Globo'ya verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Kendisine birçok transfer teklifi geldiğini belirten Ronaldinho, "3 aylığına çağıran da var, 6 aylığına da. Ama henüz aradığım teklifi bulamadım. Emeklilik konusunda henüz emin değilim ama yakında son kararımı vereceğim. Gelecek ay 37 yaşında olacağım. Yeni bir sayfa açmak gerekebilir" şeklinde konuştu.

Brezilyalı efsane formasını giydiği takımların hepsiyle jübile maçı yapılabileceğini, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Ronaldinho, All-Star hafta sonunda Golden State Warriors'ın yıldız oyun kurucusu Stephen Curry'ye de bir Barcelona forması hediye etti.

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