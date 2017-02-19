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Villa'ya VAR kırmızı kartı!
19 Şubat 2017 , 12:26
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AJANSSPOR- David Villa, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılmasıyla kırmızı kart gördü.
New York City FC'nin Desert Diamond Cup'ta Houston Dynamo ile oynadığı karşılaşmada rakibi A.J. DeLaGarza'a ceza sahası içinde tokat atan İspanyol golcü önce sarı kartla cezalandırılırken hakem henüz Amerika'da test aşamasında olan VAR sisteminin yardımıyla pozisyonu tekrar izledi ve Villa'ya kırmızı kartını gösterdi.
MLS Başkanı Don Garber, test aşamasında olan bu sistemin faydalı olduğuna karar verirlerse 2017 sezonunun ikinci yarısında yürürlüğe koyacaklarını açıklamıştı.
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