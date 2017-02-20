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124 yıllık çınar dolu dizgin!
20 Şubat 2017 , 12:16
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Portekizin köklü ekiplerinden Porto, bu sezon ki performansıyla göz dolduruyor. Portekiz ekibi Oynadığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Porto, bu maçlarda 14 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Rakip fileleri 40 kez havalandırmayı başaran Portekiz ekibi, kalesinde sadece 8 gol görürken, 12 maçtada kalesini gole kapattı.
Ligde son olarak kendi sahasında Tondelayı konuk eden Porto, sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla ayrılmayı başararak, Lig lideri Benficayı 1 puan gerisinde takibine devam ediyor.
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