Enes Ünal'dan flaş transfer sözleri!

AJANSSPOR- Twente forması giyen Enes Ünal gelecek sezon da takımda kalabileceğini açıkladı.

Hollanda basınına açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki golcü burada çok mutlu olduğunu söylerken, "Kalmak kesinlikle bir opsiyon. Kız arkadaşım burada mulu, Twente'de birçok arkadaşımız var. Stadyumdaki atmosfer harika. Ama sonuçta bonservisim Manchester City'de. Gelecek sezon nerede oynayacağımı %60-70 oranında onlar belirleyecek" ifadelerini kullandı.

2015'te 3 milyon Euro bedelle Manchester City'nin yolunu tutan Enes daha sonra sırasıyla Genk ve NAC Breda'ya kiralanmıştı. Bu sezon ise Twente forması giyen milli oyuncu 22 maçta 11 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Ens bu hafta sonu Heerencen'e karşı aldıkları 1-0'lık galibiyette hakemi aldatıp penaltı kazandırmış ve gündeme oturmuştu. (O haber için tıklayınız.)

Top alamamaktan şikayetçi!

Enes, De Telegraaf'a verdiği röportajda ise fazla top alamamaktan şikayet etti: "Koşular yapıyorum, boşa kaçıyorum ama top gelmiyor. Bu sinir bozucu. Daha fazla topla buluşmaya ihtiyacım var. Belki gol atamıyorum ama iyi işler yapıyoruz. 2-3 gol attıktan sonra hemen yıldız olduğumu söylemiyorum. Ben bir savaşçıyım, takım oyuncusuyum. Takımıma yardım etmek zorundayım. Son 20 dakika ölüyordum."

Yıldız oyuncu eğer bir gol daha atarsa Eredivisie'nin en golcü Türk oyuncusu sıralamasında Colin Kazım-Richards'ı yakalayacak.

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