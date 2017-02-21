Diego'nun en büyük hayali milli takım!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas, Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyor.

Flamengo'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki oyuncu geçen ay sadece Brezilya Ligi'nde top koşturan oyunculardan oluşturulan milli takım kadrosuna seçilmiş ve Kolombiya'ya karşı forma giymişti.

Şu anda Flamengo ile iyi bir dönemden geçtiğini ifade eden Diego, "Geçen ay milli takım formasını giydim ve milli takım benim için tekrar bir hedef ve tutku haline geldi. İtiraf edeyim ki her gün Brezilya Milli Takımı'nı düşünüyorum. Kim bilir belki de geri dönüp Dünya Kupası'nda forma giyerim" şeklinde konuştu.

Brezilya Milli Takımı'na ilk olarak 2003 yılında seçilen Diego henüz hiçbir Dünya Kupası'nda boy göstermiş değil. Bunu aynı mevkide Ronaldinho, Kaka, Rivaldo gibi isimlerin olmasına bağlayan yıldız oyuncu en formda olduğu dönemde ise Dunga tarafından kadroya davet edilmediğini düşünüyor: "2009 yılını çok iyi geçirmiştim. Ama Dunga'nın beni çağırmaması şaşkınlık vericiydi. Son yıllarda da fırsat bulamadım çünkü bu biraz teknik direktörlere bağlı."

Diego Ribas, Brezilya Milli Takımı formasını son olarak 11 Eylül 2008'deki Bolivya maçında giymişti.

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