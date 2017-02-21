Yayın krizi çözüldü!

AJANSSPOR- Atletico Paranaense ile Coritiba arasında oynanması gereken karşılaşma yayın krizi nedeniyle ertelenmişti.

Bugün Paranaense Futbol Federasyonu, karşılaşmanın 1 Mart Çarşamba günü yerel saatle 20.00'de oynanacağını duyurdu.

İki takım yayıncı kuruluşun verdiği teklifi beğenmemiş ve maçı kendi YouTube kanallarından canlı yayınlamak için harekete geçmişti. Maç saati geldiğinde hakemler sahaya çıkmadı. Sahada akredite olmayan muhabirlerin bulunması nedeniyle kural ihlali olduğu ve maçın bu yüzden ertelendiği açıklandı.

Brezilya'da yayıncı kuruluş adına çalışan muhabir ve spikerlerin maçtan en az 48 saat önce akreditasyon işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Federasyon başkanı Helio Cury, akreditasyon işlemlerinin eksiksiz yapılması halinde maçın oynanmasında bir engel bulunmadığını bildirdi.

İki kulüp maçı YouTube kanalları üzerinden yayınlama konusunda kararlı olduklarını bir kez daha açıkladı.

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