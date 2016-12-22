Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 22.12.2016 tarih ve 39 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı.

İşte PFDK kararları



1- KAYSERİSPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ANTALYASPOR A.Ş.’nin, 19.12.2016 tarihinde oynanan BURSASPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 18.12.2016 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 17.12.2016 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nin, 17.12.2016 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ÜST TRİBÜN D BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



7- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 17.12.2016 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST A,B,C BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, teknik sorumlusunun basın toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, müsabaka sonrasında flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- SAMSUNSPOR Kulübünün, 19.12.2016 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- MERSİN İDMANYURDU Kulübü sporcusu HAKAN OLKAN’ın, 17.12.2016 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - MERSİN İDMANYURDU TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- 1461 TRABZON Kulübü sporcusu SAVAŞ ÇAKIR’ın, 17.12.2016 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR - 1461 TRABZON Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan HATAYSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR - BUGSAŞ SPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRKLARELİSPOR Kulübü antrenörü BİLGİN ERDEM’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- KARŞIYAKA Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - MENEMEN BLD. SPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübü sporcusu CENK ÖZBEY’in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- İSTANBULSPOR A.Ş. sporcusu KUBİLAY AKTAŞ’ın, 18.12.2016 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYE SPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- BUCASPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan BUCASPOR - ANADOLU ÜSKÜDAR 1980 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu HALİL UYSAL’ın, 17.12.2016 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu BURAK GÖKSEL’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KOZAN BLD. SPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan KOZAN BLD. SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- SANCAKTEPE BLD. SPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BLD. SPOR - ÇORUM BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ÇORUM BLD. SPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BLD. SPOR - ÇORUM BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- DARDANELSPOR A.Ş.’nin, 18.12.2016 tarihinde oynanan DARDANELSPOR A.Ş. – PAZARSPOR Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- ÇATALCASPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR – DERSİMSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇATALCASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- DERSİMSPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR – DERSİMSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DERSİMSPOR Kulübü idarecisi EMRE YILDIRIM’ın, taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- DERİNCE SPOR A.Ş. sporcusu HASAN ALİ DURTULUK’un, 18.12.2016 tarihinde oynanan DERİNCE SPOR A.Ş. - ERBAASPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 18.12.2016 tarihinde oynanan MALTEPESPOR - SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ORHANGAZİSPOR Kulübü teknik sorumlusu ZAFER YİĞİT’in, 18.12.2016 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - ORHANGAZİSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- ORDUSPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - ORDUSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ORDUSPOR Kulübü fizyoterapisti TOLGA AKYOL’un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu SELAHATTİN UFUK BATAĞAN’ın, 18.12.2016 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 18.12.2016 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, cezaya uymama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu BATUHAN MERT hakkında, cezaya uymama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. teknik sorumlusu MUSTAFA YILMAZ hakkında, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir"