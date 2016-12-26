- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Yılın hakemi belirlendi!
26 Aralık 2016 , 16:34
- İlgili:
- Futbol
- Federasyon
AJANSSPOR - İngiliz hakem Mark Clattenburg Manuel Neuer, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından verilen 2016'nın en iyi hakemi ödülünün sahibi oldu.
IFFHS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla bu yıl 30. kez düzenlenen oylamada, 2016'nın en iyi hakemi belirlendi.
2016 Avrupa Şampiyonası finali ve Şampiyonlar Ligi finalini yöneten 41 yaşındaki hakem,141 puanla rakiplerine fark attı ve ödülü ilk kez kazandı.
Öte yandan oylamada yer alan FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise 28 puanla 5. sırada yer aldı.
Sıralama şöyle:
1 – Mark Clattenburg (İngiltere) 141 puan
2 – Nicola Rizzoli (İtalya) 65 puan
3 – Viktor Kassaï (Macaristan) 55 puan
4 – Jonas Eriksson (İsveç) 43 puan
5 – Cüneyt Çakır (Türkiye) 28 puan
5 – Björn Kuipers (Hollanda) 28 puan
7 – Felix Brych (Almanya) 26 puan
8 – Martin Atkinson (İngiltere) 20 puan
9 – Damir Skomina (Slovenya) 19 puan
10 – Nestor Pitana (Arjantin) 14 puan
AJANSSPOR
- İlgili:
- Futbol
- Federasyon
YORUM EKLE
Son Federasyon HaberleriTüm Federasyon Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar