Yılın hakemi belirlendi!

AJANSSPOR - İngiliz hakem Mark Clattenburg Manuel Neuer, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından verilen 2016'nın en iyi hakemi ödülünün sahibi oldu.

IFFHS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla bu yıl 30. kez düzenlenen oylamada, 2016'nın en iyi hakemi belirlendi.

2016 Avrupa Şampiyonası finali ve Şampiyonlar Ligi finalini yöneten 41 yaşındaki hakem,141 puanla rakiplerine fark attı ve ödülü ilk kez kazandı.

Öte yandan oylamada yer alan FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise 28 puanla 5. sırada yer aldı.

Sıralama şöyle:

1 – Mark Clattenburg (İngiltere) 141 puan

2 – Nicola Rizzoli (İtalya) 65 puan

3 – Viktor Kassaï (Macaristan) 55 puan

4 – Jonas Eriksson (İsveç) 43 puan

5 – Cüneyt Çakır (Türkiye) 28 puan

5 – Björn Kuipers (Hollanda) 28 puan

7 – Felix Brych (Almanya) 26 puan

8 – Martin Atkinson (İngiltere) 20 puan

9 – Damir Skomina (Slovenya) 19 puan

10 – Nestor Pitana (Arjantin) 14 puan

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