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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza geldi!
27 Aralık 2016 , 16:00
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- Futbol
- Federasyon
- Fenerbahçe
- Beşiktaş
PFDK, Fenerbahçe'ye 30 bin TL, Beşiktaş'a ise 15 bin TL para cezası verdi.
Açıklama şöyle:
FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 22.12.2016 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYE SPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 20.12.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
- İlgili:
- Futbol
- Federasyon
- Fenerbahçe
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