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Hakemden skandal paylaşım!
01 Ocak 2017 , 21:50
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- Futbol
- Federasyon
Tüm dünya İstanbul Reina'daki terör saldırısını lanetlerken, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Kütahya il hakemi Süleyman Belli'nin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi şoke etti.
Hakem Belli, Reina'daki terör saldırısını destekleyen mesajında şunları yazdı:
TEPKİ YAĞINCA PAYLAŞIMLARINI SİLDİ
Süleyman Belli'nin bu tüyler ürperten skandal paylaşımın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.
Hakem Belli, sosyal medyada gelen yoğun tepkilerden sonra yaptığı paylaşımları sildi.
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- İlgili:
- Futbol
- Federasyon
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