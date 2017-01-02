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Olay hakem disiplin kuruluna sevk edildi!
02 Ocak 2017 , 17:41
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- Futbol
- Federasyon
TFF, hakem Süleyman Belli'nin Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Hukuk Müşavirliği'nce 02.01.2017 tarihinde Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
İl Hakemi SÜLEYMAN BELLİ'nin "sosyal paylaşım sitesinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a. maddesi uyarınca 02.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak AFDK'ya sevkine karar verilmiştir"
- İlgili:
- Futbol
- Federasyon
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