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A Klasman hakem semineri başladı!
04 Ocak 2017 , 16:42
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- Futbol
- Federasyon
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından gerçekleştirilen devre arası A Klasman Hakem ve Yardımcı Hakem Semineri, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, seminere, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, kurul üyeleri, MHK Danışmanı Roberto Rosetti ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Leif Lindberg ile A Klasman hakem ve yardımcı hakemler katıldı.
Seminer, ilk devre değerlendirmesi ve hakemlere verilecek eğitimler ile FIFA atletik testinin ardından 6 Ocak Cuma günü sona erecek.
- İlgili:
- Futbol
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