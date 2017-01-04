Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Federasyon

A Klasman hakem semineri başladı!

Tarih04 Ocak 2017 , 16:42

Yorum
A Klasman hakem semineri başladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından gerçekleştirilen devre arası A Klasman Hakem ve Yardımcı Hakem Semineri, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, seminere, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, kurul üyeleri, MHK Danışmanı Roberto Rosetti ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Leif Lindberg ile A Klasman hakem ve yardımcı hakemler katıldı.

Seminer, ilk devre değerlendirmesi ve hakemlere verilecek eğitimler ile FIFA atletik testinin ardından 6 Ocak Cuma günü sona erecek.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Federasyon HaberleriTüm Federasyon Haberleri

me