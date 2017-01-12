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Olay hakeme ceza geldi!
12 Ocak 2017 , 15:35
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- Futbol
- Federasyon
Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Sosyal medyada Reina saldırısını öven TFF hakemi Süleyman Belli'nin hakemlik lisansını iptal etti.
Açıklama şöyle:
"Süleyman BELLİ (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli), karar verilmiştir"
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- Futbol
- Federasyon
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