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Demirören soruları yanıtlayacak!
16 Ocak 2017 , 16:34
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- Futbol
- Federasyon
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, NTV ve NTV Spor’da canlı yayınlanacak Futbol Aktüel’de spor medyası yöneticilerinin sorularını yanıtlayacak.
Doğuş Medya Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ve Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e canlı yayında kamuoyunun merak ettiği soruları yöneltecek.
Futbol Aktüel, 18 Ocak Çarşamba 21.00’de canlı yayınla NTV ve NTV Spor’da olacak.
- İlgili:
- Futbol
- Federasyon
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