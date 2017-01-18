Demiören'den flaş sözler!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, NTV ve NTV Spor’da canlı yayınlanan Futbol Aktüel’de; Doğuş Medya Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Habertürk Gazetesi Spor Müdürü Halil Özer ve Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır'ın sorularını yanıtladı.

Demirören'in açıklamalarından Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Bir kulüp başkanmızın beyanatlarına cevap vermek için buraya gelmedim. Bir camiayla bir kişiyle kavga etmek değil amacım. Türk futbolunun daha iyi yerlere gitmesi için çabalıyoruz. Lozan'da iyi bir görüşme oldu. UEFA çok memnun kulüplerimizden. Gösterdikleri emek ve borç yapılandırmasını sıkı bir şekilde izliyorlar. Çok olumlu geçti. Fenerbahçe kulübünün kur farkıyla müracatına olumlu bakıyorlar. inşallah böyle devam eder. Fenerbahçe kur artışından dolayı borcunun arttığını beyan etti. Borç kalemlerinde değişiklik olabilir dendi ve bunun makul karşılanması gerektiğini söyledi. Bana göre çok doğru bir hareket yaptı Fenerbahçemiz. UEFA'nın bu başvuruya sıcak bakması da olumlu bir gelişme.

Şu takımı öne çıkarın, şöyle yazın diye br şey demedim. Fenerbahçe haberi daha çok satar, sizler de bilirsiniz. Biz şu haberi kullanın, şunu yazın demeyiz. Bu talimatları verirsem kimsenin yüzüne bakamam.

Beşiktaş'tan alacağım para 100 milyon lira. Başkan Fikret Orman ile bir araya geldim. Nasıl çözeriz diye konuştuk. Belli bir kısmını da bağış yapacağım dedim. Sonra düşündüm, Beşiktaş kulübüyle maddi bir anlaşma içerisine girersem, farklı yerlere çekileceğine inanarak anlaşma imzaladım: 60 milyon dolardı, 30 milyon dolara düştü. Anlaşmayı dolar bazında imzalayacaktım, dolar bazında bile imzalamadım. Dolar olarak alacaktım. İmzalamadım. Alacağım duruyor. Bu görev sürdükçe o alacak duracak. Geldiğim gün de vardı bu borç. Mehmet Ali Aydınlar da göreve geldiği gün Fenerbahçe'nin en büyük sponsoruydu. Bu ilişkiler olabilir. Bunun alınıp da başka yerlere çekilmesi komplo teorisinden başka bir şey değil.

Lanet 15 Temmuz darbe girişiminden sonra federasyona güvendiğimiz kişileri aldık. Güvenilir ve FETÖ'cü olmayanları işe aldık. Biz bu kişileri güvenerek aldık. Biz onlarla temas kurup karar çıkartmıyoruz. Ben kulüp başkanlığı yaptım. Tabii ki Beşiktaş'lı yöneticilerden 5 kişiyi yönetim kuruluna aldım ama Fenerbahçemizden de 5 yönetici var. İkisi başkanvekili. Profesyonel olarak 2-3 kişiyi de Beşiktaş'tan getirdim. Biz güvendiğimiz kişileri getirdik. Tamamen tarafsızız.

Prim krizi diye çıktı. Bütün herkes biliyordu ne kadar prim alacağını. 1 sene sonra çıktı bu kriz. Öncelikle hoca ile oyuncu arasında çözülmesi gereken bir konuydu. Biz de krizin çözüleceğini biliyorduk. Emre kardeşimiz son dakikada girdi bu konuya. Bir şekilde Kosova maçına gitmeden hoca söyleyecekti. 1 saat hızlandırdı, iyi niyetli bir hareketle. 6 oyuncumuzun cezası vardı. Arda ile hoca arasında gibi gösterildi. Bizim 5 tanesinu unut, bunu kadroya al dememiz doğru olmazdı. Yarın bu bize dönebilirdi. Kosova maçında bu krizin çözüleceğini umuyorduk zaten. Cezalı olan oyuncumuz Burak da golünü attı. Bu problem yeniden gündeme getirilmez. Geride bırakıldı kesinlikle.

Hakem de hata yapar, yapmaya da devam edecek. Bu hatalar Premier League'de de yapılıyor, İspanya'da da yapılıyor. Kulüpler zarar görüyor, UEFA da hakem hatalarından rahatsız. Bizim hakemleri Kulüpler Birliğine bağlayalım dediğimiz yerde; UEFA aynı sistemle komiteyi dışarı bağlama görüşünü söyledi. Biz onay verdik. Hatayı düzeltmek için hep beraber hareket etmemiz gerekiyor. Oyuncularımız hakeme destek olmuyor. Bu baskı hataya zorluyor hakemleri. Stattaki 40 bin kişinin baskısından bahsetmiyorum, kamuoyundaki baskıdan bahsediyorum. Rossetti eğitim için bununla ilgileniyor. Yeni sisteme girdiğiniz vakit 3-4 senesi var bunun oturması için. Her reform sancıyla başlar. Katılıyorum hakemler hata yapıor. Tüm başarısızlıkları hakeme bağlamamak gerekiyor. Video sistemine hazırız. Mart ayında ilk dönem başlıyor. Hakem eğitimi için daha fazla öneri varsa dinleriz. Siz Türkiye'deki kafaları değiştirin dedi İngiltere'deki kurul bize. Hakemlere adil olun, cesur olun, baskıdan korkmayın ve hatanızı hatayla kapatmayın dedim. Bunları yapmayan zaten kaybolur gider. Porfesyonel hakem sayısı yeterli.

Viedo hakemlikle ilgili birlikte komisyon oluşturacağız. İlk etapta anlaşma imzalamamız gerekiyor. Ondan sonra 8 firma var bu sistemi kuran. Teklifleri alacağız. Martta ilk kez deneyeceğiz Sonra nasıl olacağını herkesle paylaşacağız. Antalya'da bununa ilgili seminere 2 başkan 2 teknik direktör katıldı. Kulüpler Birliği ile paylaşmadan olmaz.1. Lig kulüpleri dernek kurdu, 2. lig ve 3. lig de vakıf kurdu. Paylaşarak iş yapıyoruz.

Hakemlerin art niyetli bir gruplaşma içinde olduğuna inanmıyorum. Bu komplo teorilerinden vazgeçelim, ne olur. Cüneyt Çakır ile Serkan Çınar 2008'den bu yana 6 kez bir araya gelmişler. 1 kez maç yönetmişler. Ciddi bir şey varsa, savcılığa hep beraber verelim. Duydum, ettim, duyum aldım... En kötü şeyler. Kökünden kazıyalım bu durumu.

FETÖ'cü olmayan, futbol camiasının güvendiği Yusuf Namoğlu'nu getirdik göreve. Güvendiğimiz bir insanı getirdik. Hata var mı, hatalar olacak. Belli temizliğin ardından güvendiğimiz kişileri, istihbarattan onay aldığımız insanları göreve getirdik.

Ahbap-çavuş ilişkisi gözlemciler arasında olabilir. Bu sistem değişecek. Gözlemcilik sisteminde yeni bir uygulama getireceğiz. Premier League'deki sistemi getireceğiz. Birkaç gözlemci maçtan sonra izleyecek 90 dakikayı. Raporları bir komisyona getirecek. Yeni bir reform yapalım dedik önümüzdeki sezon için.

2012-13'teki 300 milyon olan bütçemiz, şu anda 550 milyon TL. 2012-13'te 196 milyon TL bütçe fazlası vermişiz. Şu an kasamızda 140 milyon TL var. Federasyonda 25 bin TL'nin üzerinde 2-3 kişi var sadece. Biz tasarruf yapmasını bilen, takdir edilmesi gereken bir federasyonuz

Biz mali tolerans göstermesek kulüplerimmz sahaya çıkamaz. 3 Temmuz sürecinde futbol bitmişti, yayıncı kuruluş para vermeyecek derken, nerelere kadar geldik. 2001'den bu yana ilk kez 3 takımımız Şubat ayında Avrupa'da. Avrupa'nın en büyük 5. yayın geliri olan bir lige sahibiz.

Passolig çıkmadan önce seyirci ortalaması yaklaşık 10980. Şu an ise 8908. Zaten bu 2000 kişilik fark, bizim tribünlerde görmek istemediğimiz kişilerden oluşuyor. Bizim futbolun bir 'eğlence' olduğu yönünde imaj yaratmamız gerekiyor. Burada herkese iş düşüyor. Oranın bir arena olmadığını, bir eğlence merkezi olduğunu idrak ettirmemiz lazım. Kavga ortamının bitmesi lazım. Bu kavga ortamı bitmezse, 8000 kişilik ortalama yarın 5000'e de düşer. Statlarımızı eğlence merkezi haline getirmemiz gerekiyor.

Biz yayın ihalesini 500.000 dolar' sattık diye seviniyoruz. Ama 5 sene sonra bizim hedefimiz bunu 800.000 dolara getirmek. Kur biz anlaşmayı sağladığımız gün sabitleniyor. Daha anlaşmayı imzalamadık.

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