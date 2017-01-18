Demirören'den flaş sözler!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, NTV ve NTV Spor’da canlı yayınlanan Futbol Aktüel’de; Doğuş Medya Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Habertürk Gazetesi Spor Müdürü Halil Özer ve Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır'ın sorularını yanıtladı.

Demirören'in açıklamalarından Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Bir kulüp başkanmızın beyanatlarına cevap vermek için buraya gelmedim. Bir camiayla bir kişiyle kavga etmek değil amacım. Türk futbolunun daha iyi yerlere gitmesi için çabalıyoruz. Lozan'da iyi bir görüşme oldu. UEFA çok memnun kulüplerimizden. Gösterdikleri emek ve borç yapılandırmasını sıkı bir şekilde izliyorlar. Çok olumlu geçti. Fenerbahçe kulübünün kur farkıyla müracatına olumlu bakıyorlar. inşallah böyle devam eder. Fenerbahçe kur artışından dolayı borcunun arttığını beyan etti. Borç kalemlerinde değişiklik olabilir dendi ve bunun makul karşılanması gerektiğini söyledi. Bana göre çok doğru bir hareket yaptı Fenerbahçemiz. UEFA'nın bu başvuruya sıcak bakması da olumlu bir gelişme.

Şu takımı öne çıkarın, şöyle yazın diye br şey demedim. Fenerbahçe haberi daha çok satar, sizler de bilirsiniz. Biz şu haberi kullanın, şunu yazın demeyiz. Bu talimatları verirsem kimsenin yüzüne bakamam.

Beşiktaş'tan alacağım para 100 milyon lira. Başkan Fikret Orman ile bir araya geldim. Nasıl çözeriz diye konuştuk. Belli bir kısmını da bağış yapacağım dedim. Sonra düşündüm, Beşiktaş kulübüyle maddi bir anlaşma içerisine girersem, farklı yerlere çekileceğine inanarak anlaşma imzaladım: 60 milyon dolardı, 30 milyon dolara düştü. Anlaşmayı dolar bazında imzalayacaktım, dolar bazında bile imzalamadım. Dolar olarak alacaktım. İmzalamadım. Alacağım duruyor. Bu görev sürdükçe o alacak duracak. Geldiğim gün de vardı bu borç. Mehmet Ali Aydınlar da göreve geldiği gün Fenerbahçe'nin en büyük sponsoruydu. Bu ilişkiler olabilir. Bunun alınıp da başka yerlere çekilmesi komplo teorisinden başka bir şey değil.

Lanet 15 Temmuz darbe girişiminden sonra federasyona güvendiğimiz kişileri aldık. Güvenilir ve FETÖ'cü olmayanları işe aldık. Biz bu kişileri güvenerek aldık. Biz onlarla temas kurup karar çıkartmıyoruz. Ben kulüp başkanlığı yaptım. Tabii ki Beşiktaş'lı yöneticilerden 5 kişiyi yönetim kuruluna aldım ama Fenerbahçemizden de 5 yönetici var. İkisi başkanvekili. Profesyonel olarak 2-3 kişiyi de Beşiktaş'tan getirdim. Biz güvendiğimiz kişileri getirdik. Tamamen tarafsızız.

Prim krizi diye çıktı. Bütün herkes biliyordu ne kadar prim alacağını. 1 sene sonra çıktı bu kriz. Öncelikle hoca ile oyuncu arasında çözülmesi gereken bir konuydu. Biz de krizin çözüleceğini biliyorduk. Emre kardeşimiz son dakikada girdi bu konuya. Bir şekilde Kosova maçına gitmeden hoca söyleyecekti. 1 saat hızlandırdı, iyi niyetli bir hareketle. 6 oyuncumuzun cezası vardı. Arda ile hoca arasında gibi gösterildi. Bizim 5 tanesinu unut, bunu kadroya al dememiz doğru olmazdı. Yarın bu bize dönebilirdi. Kosova maçında bu krizin çözüleceğini umuyorduk zaten. Cezalı olan oyuncumuz Burak da golünü attı. Bu problem yeniden gündeme getirilmez. Geride bırakıldı kesinlikle.

Hakem de hata yapar, yapmaya da devam edecek. Bu hatalar Premier League'de de yapılıyor, İspanya'da da yapılıyor. Kulüpler zarar görüyor, UEFA da hakem hatalarından rahatsız. Bizim hakemleri Kulüpler Birliğine bağlayalım dediğimiz yerde; UEFA aynı sistemle komiteyi dışarı bağlama görüşünü söyledi. Biz onay verdik. Hatayı düzeltmek için hep beraber hareket etmemiz gerekiyor. Oyuncularımız hakeme destek olmuyor. Bu baskı hataya zorluyor hakemleri. Stattaki 40 bin kişinin baskısından bahsetmiyorum, kamuoyundaki baskıdan bahsediyorum. Rossetti eğitim için bununla ilgileniyor. Yeni sisteme girdiğiniz vakit 3-4 senesi var bunun oturması için. Her reform sancıyla başlar. Katılıyorum hakemler hata yapıor. Tüm başarısızlıkları hakeme bağlamamak gerekiyor. Video sistemine hazırız. Mart ayında ilk dönem başlıyor. Hakem eğitimi için daha fazla öneri varsa dinleriz. Siz Türkiye'deki kafaları değiştirin dedi İngiltere'deki kurul bize. Hakemlere adil olun, cesur olun, baskıdan korkmayın ve hatanızı hatayla kapatmayın dedim. Bunları yapmayan zaten kaybolur gider. Porfesyonel hakem sayısı yeterli.

Viedo hakemlikle ilgili birlikte komisyon oluşturacağız. İlk etapta anlaşma imzalamamız gerekiyor. Ondan sonra 8 firma var bu sistemi kuran. Teklifleri alacağız. Martta ilk kez deneyeceğiz Sonra nasıl olacağını herkesle paylaşacağız. Antalya'da bununa ilgili seminere 2 başkan 2 teknik direktör katıldı. Kulüpler Birliği ile paylaşmadan olmaz.1. Lig kulüpleri dernek kurdu, 2. lig ve 3. lig de vakıf kurdu. Paylaşarak iş yapıyoruz.

Hakemlerin art niyetli bir gruplaşma içinde olduğuna inanmıyorum. Bu komplo teorilerinden vazgeçelim, ne olur. Cüneyt Çakır ile Serkan Çınar 2008'den bu yana 6 kez bir araya gelmişler. 1 kez maç yönetmişler. Ciddi bir şey varsa, savcılığa hep beraber verelim. Duydum, ettim, duyum aldım... En kötü şeyler. Kökünden kazıyalım bu durumu.

FETÖ'cü olmayan, futbol camiasının güvendiği Yusuf Namoğlu'nu getirdik göreve. Güvendiğimiz bir insanı getirdik. Hata var mı, hatalar olacak. Belli temizliğin ardından güvendiğimiz kişileri, istihbarattan onay aldığımız insanları göreve getirdik.

Ahbap-çavuş ilişkisi gözlemciler arasında olabilir. Bu sistem değişecek. Gözlemcilik sisteminde yeni bir uygulama getireceğiz. Premier League'deki sistemi getireceğiz. Birkaç gözlemci maçtan sonra izleyecek 90 dakikayı. Raporları bir komisyona getirecek. Yeni bir reform yapalım dedik önümüzdeki sezon için.

2012-13'teki 300 milyon olan bütçemiz, şu anda 550 milyon TL. 2012-13'te 196 milyon TL bütçe fazlası vermişiz. Şu an kasamızda 140 milyon TL var. Federasyonda 25 bin TL'nin üzerinde 2-3 kişi var sadece. Biz tasarruf yapmasını bilen, takdir edilmesi gereken bir federasyonuz

Biz mali tolerans göstermesek kulüplerimmz sahaya çıkamaz. 3 Temmuz sürecinde futbol bitmişti, yayıncı kuruluş para vermeyecek derken, nerelere kadar geldik. 2001'den bu yana ilk kez 3 takımımız Şubat ayında Avrupa'da. Avrupa'nın en büyük 5. yayın geliri olan bir lige sahibiz.

Passolig çıkmadan önce seyirci ortalaması yaklaşık 10980. Şu an ise 8908. Zaten bu 2000 kişilik fark, bizim tribünlerde görmek istemediğimiz kişilerden oluşuyor. Bizim futbolun bir 'eğlence' olduğu yönünde imaj yaratmamız gerekiyor. Burada herkese iş düşüyor. Oranın bir arena olmadığını, bir eğlence merkezi olduğunu idrak ettirmemiz lazım. Kavga ortamının bitmesi lazım. Bu kavga ortamı bitmezse, 8000 kişilik ortalama yarın 5000'e de düşer. Statlarımızı eğlence merkezi haline getirmemiz gerekiyor.

Biz yayın ihalesini 500.000 dolar' sattık diye seviniyoruz. Ama 5 sene sonra bizim hedefimiz bunu 800.000 dolara getirmek. Kur biz anlaşmayı sağladığımız gün sabitleniyor. Daha anlaşmayı imzalamadık. Kur sabitlemeyi 17 kulüp kabul etti, sadece Fenerbahçe etmedi. Kulüplerimiz 5 yılda toplam 50 milyon dolarlık bir fedakarlık yapacak, bu da yılda 10 milyon dolar.

Aziz başkanın Kulpler Birliği'ni hatırlmasına sevedim. Keşke toplantılara katılsa. Türk futbolunun içinde 2 tane duayen kaldı; biri İlhan Cavcav, biri Aziz Yıldırım. Onların düşünceleri önemli. TFF'de seçim sistemi yapısının değişmesi gerekiyor. Çünkü Federasyon'un kulüplerin tehdidinden kurtulması gerekiyor. Yönetim olarak seçim sistemi değişikliğine açığım ama bu fikre tüm Genel Kurul'un açık olması gerekiyor. Olağanüstü seçim için yeterli sayıda imza toplanırsa başkan adayı olur muyum bilmiyorum. Bu mevkilerin hepsi geçici. Keşke sistemi değiştirebilsek de Federasyon'da en fazla iki dönem başkanlık yapılabilse. Bu benim elimde değil, Genel Kurul'un elinde. Ben buna varım. Hayat boyu bu koltuklarda oturmayalım. Bizim federasyonumuzun başında Türkiye var. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Her beyanat saygılı olmak zorunda. Avrupa'nın, Dünya'nın liderliğine oynayan bir Türkiye'de artık koridorlara, soyunma odalarına inilmesin.

Operasyon çok önemli bir kelimedir. Biz operasyon gibi bir kelimeyi alıp futbolun içine yerleştirdik. Diyelim ki ben operasyon yapacağım. MHK'ye ihtiyacım var, hakemlere ihtiyacım var... Herkes operasyon var diyor. Bütün kulüplerimiz bize operasyon var dedi 5 senedir. Ben bu operasyonu nasıl yapıyorum bir açıklasınlar. Ben bunu nasıl becerebilirim ki? Böyle bir şeyin gizli kalma ihtimali var mı? Bir hakem bile mi çıkıp konuşmaz. Bunu becerebilecek bir insan yok, kelimeleri seçerken dikkatli olmalılar.

Eskiden TFF yöneticileri ceza alamıyordu, talimatı değiştirdik. Hiçbir TFF yöneticisi, TFF'yi şov yeri olarak kullanamaz.

Ben Fatih Terim'in hem milli takımı, hem de Galatasaray'ı çalıştırmasına sıcak bakmam. Fatih Terim'le altyapılarda çok önemli çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde neler yapacağımızı anlatacak kendisi. Büyük kulüplerimiz son 10 senede altyapıdan kaç oyuncu yetiştirmiş? Bu sorun, futbolumuzun ana sorunu. Fatih Terim'in ve bizlerin onay verebileceği altyapı hocalarını kulüplerimize yerleştirmek istiyoruz. Bugünkü sisteme bakarsak, en kötü antrenörlerin altyapılarda olduğunu görüyoruz. En iyilerin oralarda olması lazım. Kulüplere yerleştireceğimiz antrenörlerin maaşlarının belli kısmını da federasyon karşılayacak.

Kulüplerimiz lisansı olmayan menajerler aracılığıyla oyuncu alıyor. Şu anda ceza kessek 97 milyon TL toplamı. FIFA bunu söyledi ve biz de kulüplerimize bildirdik. Kulüpler lisanslı menajerlerden oyuncu almak zorunda.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Avrupa'da yapılan hakem hatalarından UEFA da rahatsız. Avrupa'da da hakem hataları anormal derecede. Özellikle hakemlerimizden rica ediyorum, yaptığı hataları başka hatayla telafi etmesinler. UEFA'nın bizlere bakış açısı çok iyi. Daha önce UEFA'da bir Türk çaycımız olmazdı. Şimdi daha önce TFF'de çalışan İlker Uğur genel sekreter yardımcısı UEFA'da. Nisan ayında UEFA Yönetim Kurulu seçimi var. Servet Yardımcı'nın UEFA yönetimine gireceğini umuyoruz.

Biz bahisle ilgili uyarı gelene kadar bir şey yapmıyoruz. 3-4 maçla ilgili geldi şu ana kadar. Biz de gerekli yerlere bildiriyoruz.

Aykut Hoca'nın haftasonu yaptığı açıklamayı inanarak yaptığını sanmıyorum. Öfke ile yapılmış bir açıklama. Konyaspor Başkanı da beni aradı. İçten olduğunu sanmıyorum Aykut Kocaman'ın. Maç sonu çıkıp yapılan açıklamaların hata olduğunu düşünüyorum.

Gündüz maçlarını başlattık. Bunun derbilerde de olmasını istiyoruz. Bu sayının artması için yayıncı kuruluşun da görüşü önemli. Diğer ligleri örnek veriyoruz ama o ülkelerdeki yayın hakları Asya'ya satıldığı için maçlar erken oynanabiliyor. Saat 3'te, 4'te Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanmasını ben de isterim. Yabancı sayısının artmasının ardından futbolda gelinen noktada birçok şeyi olumlu görüyorum

En son Kosova maçını 33 bin taraftarımız izledi. Takımdaşlık olduğu sürece, ay yıldızlı oyuncumuza küfür edildiği sürece ve ay yıldızlı oyuncularımız ıslıklandığı sürece İstanbul'da maç oynanmayacak.

Fatih hoca maaşını TL'ye çevirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Kurunu fiksledik. Fatih hoca kalitesinde bir hocanın aldığı rakamın doğru olduğuna inanıyorum. Hiddink ve ekibi toplamda 12 milyon euro maaş alıyorlardı. Hiddink 8 milyon euro alıyordu. Fatih hocanın aldığı parayı hak ettiğine inanıyorum. Fatih hocanın kendi ayrılacağında ödeyeceği tazminatla, bizim gönderdiğimiz zaman ödeyeceğimiz tazminat arasında fark olması normal. Milli takımda oynayan futbolcuların bence prim almaması lazım. Bu forma milli davadır. Ancak sistem böyle gelmiş.

Levent Şahin'in maaşını dondurduk. Fatih Terim'in yardımcılığnı yapmaya devam edecek. Ufuk Sarıca hem Beşiktaş'tan, hem federasyondan maaş almıyor mu? Ergin hoca da aynı şeyi yaptı. Tanjevic de yaptı aynı şeyi. Bunun gündeme getirilmesi doğru olmadı.

Rıdvan Hocamız, değerli kardeşimiz.. Hakemlerin ikinci yarıda daha çok hata yapacağı ile ilgili böyle bir şey varsa benimle paylaşmasını isterdim.

Ben Beşiktaş Kulübü'nde, o şerefli makamda oturdum. Şu anda bir görevim var, görevime devam ediyorum. Ben o duyguyu tattığım için bundan sonra herhangi bir kulüpte görev almayı düşünmüyorum.

2010-11 Süper Kupası'nın durumu CAS'ta mahkemelik. Sonuçlansın, ondan sonra konuşuruz.

Demirören programın kapanışında Fuat Akdağ'ın sorduğu," 5 senelik TFF başkanlığınızı bir cümle ile özetlemek isteseniz, ne derdiniz?" sorusuna "Yeter Demirören, yeter" şeklinde cevap vererek esprili bir yaklaşımda bulundu.