Bakan Kılıç, başkanları kabul etti..

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in de hazır bulunduğu toplantıda, Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüp başkanları ile Ankara’da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez ikinci ve üçüncü lig kulüplerinin başkanlarının bir Gençlik ve Spor Bakanı ile bir araya gelme fırsatı bulduğu belirtildi.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen toplantıda, kulüpler adına söz alan Spor Toto 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, kulüplerin içinde bulunduğu sorunları ve taleplerini Bakan Kılıç'a iletti.

Konuşmasına TFF Başkanı Demirören’e teşekkür ederek başlayan Kılıç, bu değerlendirme toplantısının bir ilk olduğunu ve bundan sonra daha sık yapılacağını vurguladı.

"Sporcu federasyonda değil, kulüpte yetişir"

Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüplerinin ülke futbolu için önemine dikkati çeken Bakan Kılıç, "Türkiye’de Süper Lig en önde algılanan, ondan sonra TFF 1. Lig'in geldiği ve sizlerin daha sonra hatırlandığı gibi bir algı var. Şunu unutmayın, aslında en çok futbol anlamında bakarsak tabana yayılmasını sağlayan sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin vatandaşlarla, ailelerle birebir ilişki içerisinde olan bir yapısının bulunduğunu dile getiren Kılıç, "Aslında hepinizin olimpik branş ve olimpik olmayan branşlarla ilgili yapmanız gereken bazı çalışmalar var. Bu da çok önemli bizim için. Çünkü sporcu kulüpte yetişir. Sporcuyu federasyonlar yetiştiremez. Hiçbir federasyon yetiştiremez. Sporcu kulüpte antrenörü ve çevresiyle yetişir. Burada siz daha çok avantajlısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kılıç, Spor Toto 2. ve 3. Lig takımlarını da etkileyecek çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çözebileceklerimizi çözmeye çalışıyoruz. İleri vadede olanları ileri vadede nasıl çözebileceğimizle ilgili, nasıl hayata geçirilebileceğini konuşuyoruz. Örneğin vergiler ile ilgili bir çalışma var o sizi de etkileyecek. İnşallah onu Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile yakın zamanda bitireceğiz. Genel anlamda spor ile ilgili yapılabilecek her değişiklik sizlere de olumlu anlamda yansıyacak. Ölçeğin büyümesi dertlerin daha büyük olmasını getiriyor. Siz daha şanslısınız.”

"Elimizde sihirli bir değnek yok"

Ellerinde sihirli bir değnek olmadığını, bütçelerinden gelen belli imkanların olduğunu aktaran Bakan Kılıç, o kaynağı da tüm spor branşlarını gözeterek değerlendirmek durumunda olduklarını, olimpik çalışmaların temelini de o kaynağın oluşturduğunu anlattı.

Tesislerle ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Kılıç, "Genel Müdürlüğümüz sizlerle çalışmakta. Bir sorun yok. Burada eksikler bizim müdahale edip de giderebileceğimiz konular varsa onlara da yardımcı olmak için seve seve yanınızdayız." şeklinde görüş belirtti.

"İddaa konusu, sizleri de kapsayacak"

İddaa konusunda çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Kılıç, "Sezonun ortasında bu konuyla ilgili herhangi bir şekilde bizim oynama şansımız yok. Biz Yıldırım başkanın bize getirmiş olduğu öneriden yürüyeceğiz. Önümüzdeki dönem içerisinde yapacağınız planlamaları sıkı tutun. İyi bir planlama her zaman herkesi rahatlatır." ifadelerini kullandı.

Bakan Akif Çağatay Kılıç, toplantının sonunda kulüp başkanlarından illerindeki farklı branştaki sporcularla da ilgilenmelerini istedi.

Futbolun ana branşları olduğunu ancak kulüplerin diğer sporculara da el uzatması gerektiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti: "En ufak bir destek, bir yerde antrenman yapabilmek için imkan sağlamak dahi önemli olabiliyor. Kendilerine değer verildiği hissiyatı sporcularımızı psikolojik olarak çok olumlu etkiliyor. Her şey maddiyat değildir. Telefonla aramanız, sormanız bile önemli. Bu benim sizden özel ricam."