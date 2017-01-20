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Selçuk Dereli'den flaş açıklamalar!
20 Ocak 2017 , 14:06
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- Futbol
- Federasyon
AJANSSPOR - Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programına konuk olan eski hakem Selçuk Dereli, Emrah Karalinç ve İlker Koç'un sorularını yanıtladı. Dereli, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun başkanlık görevine geldikten sonra kendisine yaptığı gözlemcilik teklifini reddettiğini ifade etti.
Söz konusu teklifi doğrulayan Dereli, "Madem bu konu sızmış, evet doğru. Sezon başı MHK başkanı Yusuf Namoğlu beni aradı, UEFA ve Süper Lig gözlemciliği teklif etti ancak kabul etmedim." dedi.
Görevi neden kabul etmediğini de anlatan eski hakem, "Böyle bir görevde olmaktan gurur duyarım ancak bu düzende olmak istemiyorum. Çünkü hak edenlerin hak ettiği yerlere gelemediği, birçok insanın emeğinin yok sayıldığı bir düzende olmak istemiyorum. Bu zihniyetlerin hala değişmediğini düşünüyorum. Hakemliği de bu nedenle bırakmıştım. Türk futbolunun geldiği nokta ortada. TFF başkanlığı için birkaç adayın bile çıkamadığı ve ne yazık ki demokrasinin olmadığı bir yerde, görev yapsan ne olur yapmasan ne olur. Bu nedenle böyle bir düzenin bir parçası olmayacağım. Bu anlayışın değiştiği, emeğin ve performansın öne çıktığı, hak edenin hak ettiği yere geldiği noktada elbette görev almaktan ve tecrübemi paylaşmaktan onur duyarım. Ancak ben bu düzende asla, orada olmayı kabul etmem." ifadelerini kullandı.
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- Futbol
- Federasyon
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