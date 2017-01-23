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İçerde başka, Avrupa'da başka!
23 Ocak 2017 , 02:07
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TFF Asbaşkanı Servet Yardımcı: "Cüneyt Çakır içeride başka, Avrupa'da başka yönetiyor. Neden bilmiyorum. Bunun sebebini bulmalız, çözmeliyiz" Cüneyt Çakır'a daha az maç verilmeli.' dedi.
Beşiktaş'ın pazartesi oynamasıyla ilgili olarak ise; "UEFA, F.Bahçe maçlarını çarşamba; Beşiktaş maçlarını perşembe günü oynatacak. Bu yüzden Beşiktaş ligde pazartesi oynayacak" ifadelerini kullandı.
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