İçerde başka, Avrupa'da başka!

TFF Asbaşkanı Servet Yardımcı: "Cüneyt Çakır içeride başka, Avrupa'da başka yönetiyor. Neden bilmiyorum. Bunun sebebini bulmalız, çözmeliyiz" Cüneyt Çakır'a daha az maç verilmeli.' dedi.

Beşiktaş'ın pazartesi oynamasıyla ilgili olarak ise; "UEFA, F.Bahçe maçlarını çarşamba; Beşiktaş maçlarını perşembe günü oynatacak. Bu yüzden Beşiktaş ligde pazartesi oynayacak" ifadelerini kullandı.