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Terim sportif direktörlüğü anlattı
07 Şubat 2017 , 20:31
- İlgili:
- Futbol
- Federasyon
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın 2. modülü başladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Limak Eurasia Luxury Hotel'de düzenlenen programın açılışında konuşan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kulüplerde çalıştığı dönemlerdeki deneyimlerini anlatarak, teknik direktör-yönetici ilişkileri ve Türkiye'deki profesyonel yönetici modelleriyle ilgili örnekler verdi.
Avrupa'da sportif direktörlük kavramının oturduğunu ifade eden Terim, Türkiye'de de profesyonel futbol yöneticiliğinin görev ve yetkileri tanımlanmış bir şekilde yerleşmesi gerektiğini belirtti.
Futbolun geldiği noktada geniş yetkilerle donatılmış profesyonel yöneticilerin önemli rol üstlendiğini kaydeden Terim, programın bu açıdan büyük önem taşıdığına ve amaçlarının bu görevler için her açıdan donanımlı insanlar yetiştirmek olduğunu ifade etti.
Program ile iyi bir futbol yöneticisinin tanımını oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Fatih Terim, hem futbolun içinden gelenlerin, hem de akademik eğitimlilerin profesyonel yönetici olarak futbolun içinde yer alabileceğine dikkati çekti.
Fatih Terim'in ardından TFF Milli Takımlar Analiz Departmanı Sorumlusu Dr. Metin Çakıroğlu, ''Scouting Organizasyonu ve Teknoloji Kullanımı'' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Toplam 25 katılımcının yer aldığı Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın 2. modülü 9 Şubat'ta sona erecek.
- İlgili:
- Futbol
- Federasyon
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