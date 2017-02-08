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Sportif Direktörlük Sertifika Programı sürüyor
08 Şubat 2017 , 23:39
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- Federasyon
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın 2. modülü devam ediyor.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, programın 2. gününün ilk konuşmasını "Endüstriyel Futbola Genel Bakış" başlığıyla, Chelsea ve Manchester United'ın eski üst yöneticisi Peter Kenyon gerçekleştirdi. Daha sonra TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli, ''Bütçe, Bilanço ve Mali Disiplin'' başlıklı bir sunum yaptı.
Sportsnet Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülüm'ün ''Spor Endüstrisi ve Markalar'' sunumunun ardından, TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem, "Stadyum, Çim Saha, Taraftar İletişimi ve Spor Güvenliği'' konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Toplam 4 modülden oluşan Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın 2. modülü yarın sona erecek.
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