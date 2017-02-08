Süper Lig Hakem Semineri başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Hakem Semineri İstanbul'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen seminer iki gün sürecek.

Spor Toto Süper Lig'de görev alan hakemlerin katıldığı seminerde, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK üyeleri, MHK Danışmanı Roberto Rosetti ve hakem koçu Rıdvan Ekmekçi'nin de yer aldığı belirtildi.