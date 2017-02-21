- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Çakır ve Ilgaz da VAR!
21 Şubat 2017 , 20:33
- İlgili:
- Futbol
- Federasyon
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesi Murat Ilgaz ve FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İtalya'da yapılacak Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) testine katılacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ilgaz ve Çakır, İtalya'nın Bologna kentinde İtalya ile Fransa 19 Yaş Altı milli takımları arasında yarın oynanacak ve VAR test uygulamasının gerçek zamanlı olarak yapılacağı hazırlık karşılaşmasını yerinde gözlemleyecek. Karşılaşmada 2014 FIFA Dünya Kupası finalini yöneten İtalyan hakem Nicola Rizzoli, video yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Uygulamada ayrıca, TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı ve FIFA VAR Uzmanı Roberto Rosetti de hazır bulunacak.
Müsabaka sonrası yapılacak toplantıda, maç sırasında sistemin nasıl işlediği konusunda bilgi verilecek ve VAR ile ilgili gerçekleştirilen kayıtlar incelenecek.
- İlgili:
- Futbol
- Federasyon
YORUM EKLE
Son Federasyon HaberleriTüm Federasyon Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 10
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 28
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller