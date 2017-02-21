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Hüseyin Göçek'e UEFA görevi!
21 Şubat 2017 , 15:40
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FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, 23 Şubat 2017 Perşembe günü Çek Cumhuriyeti’nin Sparta Prag ile Rusya’nın Rostov takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçını yönetecek.
Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrindeki Generali Arena Stadyumu’nda TSİ 23.05’te başlayacak karşılaşmada Göçek’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Ok’un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Alper Ulusoy ve Barış Şimşek olacak.
- İlgili:
- Futbol
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