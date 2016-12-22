Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, "Şehitlere Saygı Maçı"nda Türkiye'nin ne kadar güzel ve güçlü bir ülke olduğunu gösterdiklerini söyledi.

Organizasyondan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan milli futbolcu, şehit aileleri için iyi bir bağış toplandığını vurguladı.

Farkındalık oluşturmak için bu organizasyonda yer aldıklarını aktaran Selçuk İnan, "Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif etti. Federasyonumuzla biz futbolcular, hep birlikte böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Elde edilen gelirler, şehit ailelerine gönderilecek. İyi de bir para toplandığını düşünüyorum. Amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Yerlisi, yabancısı buraya geldi. Ülkemizin ne kadar güzel ve güçlü olduğunu gösterdik. Biz hep birlikte güçlüyüz, bunu bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.