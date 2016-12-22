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Rıdvan Dilmen'in annesi toprağa verildi
22 Aralık 2016 , 15:57
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- Futbol
- Genel Haberler
Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in annesi Makbule Dilmen, Aydın'ın Nazilli İlçesinde kılınan cenaze namazı sonrası Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile iş, spor ve sanat dünyasının tanınmış isimlerinin de katıldığı cenaze töreninde, Dilmen ailesi taziyeleri kabul etti.
Önceki gün tedavi gördüğü Denizli Özel Odak Tıp Merkezi'nde 80 yaşında hayata gözlerini yuman Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen, bugün Nazilli’de son yolculuğuna uğurlandı.
Öğle namazına müteakip Koca Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı’na defnedilen Dilmen’in cenazesine futbol, siyaset ve iş dünyasının önemli simaları katıldı. Rıdvan Dilmen ve kardeşlerinin taziyeleri kabul ettiği cami bahçesinde duygu dolu anlar yaşandı.
Cenazeye, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, AK Parti Nazilli Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Teknik Direktör Mustafa Denizli, spor programcısı Güntekin Onay, eski futbolcular Rüştü Rençberoğlu, Oğuz Çetin ve Dilmen ailesinin sevenleri katıldı.
Koca Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Makbule Dilmen’in naaşı Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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- Futbol
- Genel Haberler
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