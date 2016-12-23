Şehitler için 50 milyon

Dayanışma maçının biletlerinin tamamı sponsorlar tarafından satın alınırken, organizasyon sayesinde 50 milyon 630 bin lira toplandı.

Vodafone Arena’da dayanışma maçı için biletlerin tamamı sponsorlar tarafından alınırken dün gece soğuk ve yağışlı havaya rağmen yaklaşık 30 bin futbolsever, BJK Vodafone Arena tribünlerinde yerlerini aldı.

Yıldızlar Karması Şehitlere Saygı maçı organizasyonu sayesinde şehit aileleri için 50 milyon 630 bin Türk Lirası toplandığı açıklandı.

Buz gibi havada gerçekleşen organizasyonda onbinler ellerindeki Türk bayrakları ile görsel bir şölene imza atarken statta dev bir bayrak açıldı.

Ayrıca tribünlerde “İhanet onların vatan bizimdir”, “Hep birlikte Türkiyeyiz”, “Ölürsek şehit kalırsak gazi”, “Devlet millet el ele hep beraber tribüne”, “Onlar bitecek bu millet asla”, “Millet bitti demeden bitmez. Türkiye bölünmez” şeklinde pankartlar açıldı.

Vodafone Arena’nın hem iç hem de dış kısımlarına Türk bayrakları asıldı. Maçtan önce ise Vodafone Arena’da, Cumhurbaşkanlığı Forsu altında Devlet Millet Elele yazılı dev Türk bayrağı açıldı. Bayrağın açılmasıyla statta bulunan halk, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” diye tezahürat yaptı. Öte yandan saygı maçına gelen futbolseverler, statta görev yapan polislere büyük ilgi gösterdi.

Bu arada maç öncesinde terör şehitlerimiz için Vodafone Arena’da Kuran-ı Kerim okundu.

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