Ronaldo'nun mesajına sosyal medyada büyük ilgi

Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun Suriyeli çocuklara gönderdiği destek mesajı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ronaldo'nun, Suriye'de yaşanan insanlık dramından etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı video, yaklaşık 15 milyon kez görüntülendi ve 2 milyondan fazla beğeni aldı.

Facebook'ta 10,5 milyon kez izlenen video için yaklaşık 750 bin beğeni, 150 bin paylaşım ve 30 bin yorum yapıldı.

Yıldız futbolcunun Instagram hesabında 4,1 milyon defa görüntülenen mesaj için yaklaşık 1,4 milyon beğeni ve 50 bin yorumda bulunuldu.

Twitter'da ise yaklaşık 60 bin beğeni alan Ronaldo'nun paylaşımı, 50 bin kez retweet edildi.

Sosyal medya hesaplarından "Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşu aracılığıyla bir video paylaşan Ronaldo, "Merhaba. Bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizi önemsiyoruz. Yanınızdayım." ifadelerini kullanmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun ayrıca, Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında bulunacağı da belirtilmişti.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd