Arda'ya Ebru Şallı sorusu!

Arda Turan, önceki akşam eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz ile doyasıya eğlendi. Üç yıldız önce Beyoğlu, ardından Karaköy, son olarak da Yeniköy’deki bir mekânda eğlencenin keyfini çıkardı.

“NEDEN SELAM VERMEYECEĞİM?”

Arda Turan, gecenin sonunda adı aşk dedikodusuna karıştığı Ebru Şallı hakkında açıklamalar yaptı. Sosyal medyadan takibe aldığı iddia edilen manken Cansu Taşkın’ın adını duyunca ise yüzünü buruşturdu. Turan, Ebru Şallı’yla birkaç gün önce aynı mekânda eğlenmeleri ve selamlaşmalarına yönelik sorulara “Ne büyük adammışım be! Neden ‘Merhaba’ demeyeyim? Selamlaştık tabii ki… Ebru arkadaşım. Omurilik Felçlileri Derneği'nden dolayı tanıştığım bir arkadaşım” diye cevap verdi.

Arda Turan, mekân çıkışı etrafını saran çalgıcı ve çiçekçilere cebinden çıkardığı Euro’lardan dağıtarak hızla uzaklaştı.

TWİT’LER ORTAYA SAÇILMIŞTI

Daha önce de birçok ünlüyü hack’leyen AyYıldız Tim tarafından sosyal medya hesabı hack’lenen Ebru Şallı’nın Arda Turan ile yazışmaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Yazışmaların ortaya saçıldığı günlerde adı manken Didem Soydan ile anılan Arda Turan, Ebru Şallı ile bir ilişkisi olmadığını açıklamış, Omurilik Felçlileri yararına çalıştıkları sırada arkadaş olduklarını ileri sürmüştü.