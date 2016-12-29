Emre, Burak ve Arda'dan çarpıcı açıklamalar!

%100 Futbol Yılbaşı Özel programının konukları Emre Belözoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Murat Boz'du. Programın başları eğlenceli anlara sahne oldu.

Emre Belözoğlu'nun hakkında Çin'e transfer olacak iddiaları çıkan Arda Turan'la ilgili sözlerini Burak Yılmaz "Pot kırdı" diye değerlendirdi.

Güntekin Onay'ın kimle başlasak sözü üzerine Burak Yılmaz imalı olarak "Arda da olabilir; çünkü o NTV Spor'a hiç gelmiyor ya" dedi.

Güntekin Onay, Arda Turan'la ilgili olarak, "Türk futbolunun yıldızı derken", Barcelonalı oyuncu arkadaşlarına dönerek, "Görüyorsunuz, değil mi?" diye gülümsedi.

Güntekin Onay'ın "Kimle başlasak? Emre, aranızda en büyük o" ifadeleri üzerine tecrübeli oyuncu gülerek, "Yaş konusu biraz..." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in performansını korumasının sırrını sorması üzerine Emre Belözoğlu, "Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye döndüğümde 27-28 yaşındaydım. Gençliğin enerjisiyle bazı şeyleri süzemiyorsunuz. Yeme, içme, dinlenme konusu...

Gençken, vücut kendini düzeltebiliyor. O dönem Fenerbahçe'ye geldim. Evlendim. Evlenince, ister istemez hayatınız düzene giriyor. O yaşlardan sonra kendime dikkat etmeye başladım. Biraz geç başladım. Onun mevyelerini yiyorum. Özellikle Atletico'ya gidip orada sistemi görüp, oyuncuların ve kulübün sisteminin hakimiyetini görüp, oyuncuların kendilerine ne kadar iyi baktıklarını gördüm. Inter'de de Newcastle'da da bu vardı. Ancak İspanya Ligi son dönem hepsinin üstüne koyduğunda orada kendilerine daha fazla dikkat ediyorlar. Ben de son dönemde daha dikkat ettim.



Herkes artık çok dikkat ediyorlardı ben de dikkat ettim." dedi.

Söze giren Burak Yılmaz, "Arda başka yerde mi oynuyor. Arda da İspanya'da oynuyor ama onun hiç görmedim dikkat ettiğini." esprisini yaptı.

"FENERBAHÇE'DE 75-76 KİLOYLA OYNUYORDUM, ATLETİCO'DA 70 KİLOYA DÜŞTÜM"

Daha sonra sözlerine devam eden Emre Belözoğlu, "Ben Arda ile oradayken, Atletico'ya iyi kiloda gittiğimi zannediyordum. Beni tartıya çıkardılar. Simeone beni hemen odasına çağırdı. Dedi ki, '4 kilo vermeden hiçbir şekilde benden forma alamazsın, burada önce kilonu vereceksin" dedi. Arda da kendine çok iyi baktı. Bunların hepsi birikim oldu. Sezon başı öncesi bir 10 günlük kampa gidiyorum. İlkinde 8, ikincisinde 10 gün gittim. Orada biraz detoks kampı ama sporcuya özel ve dikkat ediyorum. Sezona iyi kiloyla geliyorum. Benim de en büyük problemim, çok büyük kilolar değil ama 2-3 kilo verdiğimde de ayağım çok rahatlıyor. Ben 78-79 kiloyla oynuyordum, şimdi 73-74 kiloyla oynuyorum. Fenerbahçe'de 75-76 kiloyla oynuyordum. Atletico'da 70 kiloya düştüm, performansımı birebir etkileyen başlıca faktör kilo diye bakıyorum. O yüzden oyun görüşünde zamanla, tecrübeyle orantılı daha da gelişiyor. Bu anlamda kendimi geliştirdim. Biraz geç oldu ama sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"Şimdiki 60. dakika ile 26 yaşındaki 60. dakika arasında fark var mı?" sorusu yöneltilen Emre Belözoğlu,

"Kendime baktığımda sıkıntı yaşamıyorum ancak dinlenme süresi gençken, 20 yaşındaki oyuncu maçtan 2 gün sonra da kendine bakmadan dinlenmeden maça çıkabilir. Ama 36 yaşındaki bir oyuncunun o iki gün kesinlikle çok dikkat ederek geçirmesi lazım" yanıtını verdi.

"BU İKİ ARKADAŞIMIZ BENİ ÇİN'E GÖTÜRECEK VE POT KIRDI" SÖZLERİ

Rıdvan Dilmen'in, "Emre kaç yıl daha oynar?" sorusuna Burak Yılmaz, "Şimdi Premier Lig hedefimiz var." dedi. Ancak o esnada Emre Belözoğlu, hakkında Çin'e transfer olacak haberleri çıkan Arda'yı da işin içine katarak, "Bu iki arkadaşımız beni Çin'e götürecekler" dedi. Rıdvan Dilmen'in, "İki arkadaşımız derken" hatırlatması üzerine de Emre Belözoğlu, "Pardon" dedi. Burak Yılmaz ise "Pot kırdı" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, "Bir sene daha oynamak istiyorum. Özellikle bir hedef koymadım. Sene sonunda da Allah sakatlık vermezse bir yıl daha oynama niyetim var. Ama 2-3 sene değil de, her sezon sonunda ailemle oturup düşünürüm. Bu sene sonunda bir yıl daha rahatlıkla oynarım." diye konuştu.

"ÇİN LİGİ 1-2 SENE İÇİNDE TÜRKİYE LİGİ'Nİ GEÇER"

Çin'deki futbol hayatını anlatması istenen Burak Yılmaz şöyle konuştu, "Babam diyor ki, golünü görmek için 3 tane siteye giriyorum. Ben evci bir adamım. Hep evde sayılırım. İdman, ev, maçlar başladığında kendime çok dikkat ederim. Çin'de hayat zor. Siyah ile beyaz gibiyiz. Futbol olarak zorlanmıyorum. Buradaki pres, şampiyon oldun, olamadın baskısı yok. İçeride 60 bin kişiye oynuyoruz. Lig kalitesi bizim ligin altında. Ancak 1-2 sene içinde, yaptıkları yatırımlar sonunda, bizim ligde böyle devam ederse bizi geçecekler gibi görüyorlar. Aldıkları oyuncular arasında Oscar, Alex Texeira, Jackson Martinez var. Orada sezon bitti. Yazın oynuyoruz. Kışın çok soğuk. Hayatımda böyle bir soğuk görmedim. 14 maç oynadım, 11 gol attım. Ligde 4. olduk ve Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık. Rahatımız, keyfimiz yerinde. Kesinlikle Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Ben anlamadım. Gelince git, gidince gel diyorlar, ben anlamadım. Bir türlü çözemedim."

"ÇİN'E GELECEKLERE REFERANS VERİRİM"

"Buradan bir arkadaşına Çin'den teklif gelirse ne dersin? sorusu üzerine, "Referans veririm. Ben oraya neden, niye gittim şartlar belli. Kimsenin kimseyi kandırmasına gerek yok. Şartlar istediği gibiyle, teklif uygunsa, sosyal hayatı da çok çok ön planda değilse gelmesini söylerim. Sosyal hayatı çok öndeyse, Arda'nın durumu çok farklı. Kardeşim, onun için kritik bir karar olur. Gençlerbirliği'nden bir arkadaşın ile Arda'nın araması sonrası ikisine vereceğin cevap aynı olmaz. O yüzden zaten Arda'da gereğini yapar." dedi.

ARDA: ÇİN'DE TRANSFER KONUSUNDA HABERİM YOK

Arda ise Çin'den teklifler konusunda, "Bu konu hakkında haberler çıkıyor; ancak benim konuyla ilgili bilgim yok. Bizim işler böyle olur. Bizim haberimiz olmaz. Kulüp konuşur. Ama ben kulübümden çok mutluyum. 33 yaşına kadar kontratım var. Dünyanın en büyük kulübündeyim. Onun dışında ne diyebilirim ki" açıklamalarını yaptı.

"TWITTER'DA BİR MESAJ TÜRKİYE'DE MANŞET OLUYOR"

Türk basınında Arda ile çıkan haberler için de Arda, "Eskiden bu eleştiriler yapıldığında daha fazla sinirleniyordum. Adam twitter'a bir şey yazıyor, bizimkiler onu manşet yapıyorlar. Benim konum, Arda, Emre, Burak, Murat Boz konusu değil. Barcelona kulübünün Barcelona kulübünün tr diye Türkçe twitter hesabı var. 23 Ocak'ta Türkçe web sitesi açacaklar. Hayatta güzel değerler. Arda Turan başka bir kişi. Derbi maçta Burak da golü kaçırınca Burak'a da ne küfürler ediyorlar. Alın o zaman her küfür edeni manşet yapın. İnsanımızdan, halkımızdan ve ülkemden hakettiğim değeri görüyorum. Ancak basınımızdan sıkıntılarımız var. Spor medyasında ister istemez sıkıntılar oluyor. Ben ulaşılabilir bir adamım. Arayın, konuşalım. Neymiş ne değilmiş. Eleştiri varsa konuşalım. Ama abuk subuk konular...

Dünyanın, 1 milyar Dolar'lık en önemli maçını bir faule bağlayıp burada günlerce manşet yaptılar. İspanyol basını da yaptıysa onlara da aynı şeyi söyledim. Dedim ki; 'Onlar kendilerine bir bahane aramasınlar.' Onlara da aynı tepkiyi veriyorum. Ben Barcelona için önemli bir parça olduğumu düşünüyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Performansımla da bunu gösterdiğimi düşünüyorum. İnsanlar isteseler de istemeseler de buna saygı göstermeyi öğrenecekler. Ülkem için bir değer olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

(NTV Spor)