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Krasnodar'dan Çin'e transfer
30 Aralık 2016 , 23:46
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Çin Süper Lig takımlarından SIPG, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Rus temsilcisi Krasnodar'dan Özbek futbolcu Odil Ahmedov'u kadrosuna kattı.
Çin kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Özbekistan Milli Takımı kaptanlığını üstlenen Ahmedov, 2014'ten bu yana Krasnodar formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 101 maçta 7 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
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