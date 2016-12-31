Çakır'ın performansı herkesi büyüledi!

Dünyaca ünlü hakem Cüneyt Çakır, TV 8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oldu.

Çakır yarışmada Cem Karaca'nın Resimdeki Gözyaşı şarkısını söyledi. 40 yaşındaki deneyimli hakemin performansı juri üyeleri tarafından beğenilirken, ünlü hakemin stüdyoya sarı kartlarıyla gelmesi herkesi güldürdü.

Cüneyt Çakır insanların düşüncelerinden mutlu olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti: "Her zaman insanlar gurur duyduğunu söylüyorlar. Amerika'da bir yaşlı teyze görmüştü ve beni tebrik etti" dedi. Çakır juri üyesi olarak ise Gökhan ve Hakan'ı tercih etti.