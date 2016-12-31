- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Çakır'ın performansı herkesi büyüledi!
31 Aralık 2016 , 22:54
- İlgili:
- Futbol
- Genel Haberler
Dünyaca ünlü hakem Cüneyt Çakır, TV 8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oldu.
Çakır yarışmada Cem Karaca'nın Resimdeki Gözyaşı şarkısını söyledi. 40 yaşındaki deneyimli hakemin performansı juri üyeleri tarafından beğenilirken, ünlü hakemin stüdyoya sarı kartlarıyla gelmesi herkesi güldürdü.
Cüneyt Çakır insanların düşüncelerinden mutlu olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti: "Her zaman insanlar gurur duyduğunu söylüyorlar. Amerika'da bir yaşlı teyze görmüştü ve beni tebrik etti" dedi. Çakır juri üyesi olarak ise Gökhan ve Hakan'ı tercih etti.
- İlgili:
- Futbol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar