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Arda'dan Burak'a destek!
01 Ocak 2017 , 00:08
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Yıldız oyuncular Burak Yılmaz ve Arda Turan TV 8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oldu.
Çin'in Pekin Guoan takımında oynayan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın canlı performansına Hadise dönmeyince, futbolcu arkadaşı Arda Turan devreye girdi. Arda Turan, Hadise'nin yanına geldi ve butonuna bastı.
Burak Yılmaz'ın performansı stüdyodaki izleyenler tarafından beğenilirken, Yılmaz tercihini Gökhan ve Hakan'dan yana kullandı.
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