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Emre'nin performansı parmak ısırttı
01 Ocak 2017 , 01:08
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Başakşehir'de forma giyen Emre Belozoğlu'nun O Ses Türkiye performansı herkesi ekrana kilitledi.
Emre Belözoğlu'nun şarkı söylediği anlar kırdı geçirdi. Başakşehirspor'un ünlü futbolcusu Emre Belözoğlu O Ses Türkiye Yılbaşı programında şarkı söyledi.Süper Lig takımlarından Başakşehir'de top oynayan Emre Belözoğlu, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında söylediği şarkıyla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı. MFÖ grubunun mazeretim var asabiyim ben parçasını seslendiren başarılı oyuncu performansının ardından jüri üyeleri ile yaptığı sohbetle de keyifli anlar yaşattı. Futbolculuğunun yanı sıra bu yeteneği ile de Ümit Davala'yı andıran tecrübeli futbolcu adeta parmak ısırttı.
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