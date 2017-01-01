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Saldırının tanığı Sefa Boydaş yaşananları anlattı
01 Ocak 2017 , 10:11
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İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı sırasında gece kulübünde bulunan futbolcu Sefa Boydaş, yaşadıklarını anlattı.
İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Noel Baba kıyafeti giyen terörist, uzun namlulu silahla gece kulübüne girerek ateş açtı. İçişleri Bakanı Soylu, 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 69 kişinin yaralandığını açıkladı.
BBC Türkçe'ye konuşan ve saldırı sırasında gece kulübünde bulunan futbolcu Sefa Boydaş saldırı anında yaşadıklarını, "İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum" diyerek anlattı.
"Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı" diyen Boydaş, henüz bugün bu tür ihtimali konuştuklarını ama bulundukları yerde bu tür bu olayın olacağını akıllarına getirmediklerini söyledi.
Boydaş ayrıca "Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı" dedi.
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