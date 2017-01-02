Talat Tunçalp hayatını kaybetti

Türkiye'nin yaşayan en yaşlı olimpik sporcusu ve Bisiklet Federasyonu eski başkanı Talat Tunçalp, 101 yaşında vefat etti.

Olimpik sporcu, Bisiklet Federasyonu Eski Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyesi Talat Tunçalp vefat etti.

1 Ekim 1915 tarihinde İstanbul’da doğan Talat Tunçalp, bisiklet sporuna Ankara’da başladı. 1933-1938 yılları arasında Türkiye şampiyonluğunu elinde tuttu. 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları’nda 100 kilometre yol yarışında sekizinci olarak önemli bir başarıya imza atan Tunçalp, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları’na da katıldı.Türkiye'nin yaşayan en yaşlı olimpik sporcusu ve Bisiklet Federasyonu eski başkanı Talat Tunçalp, 101 yaşında vefat etti.

Olimpik sporcu, Bisiklet Federasyonu Eski Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyesi Talat Tunçalp vefat etti.

1 Ekim 1915 tarihinde İstanbul’da doğan Talat Tunçalp, bisiklet sporuna Ankara’da başladı. 1933-1938 yılları arasında Türkiye şampiyonluğunu elinde tuttu. 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları’nda 100 kilometre yol yarışında sekizinci olarak önemli bir başarıya imza atan Tunçalp, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları’na da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun kurucularından

101 yaşında hayata gözlerini yuman Talat Tunçalp, sporculuk yaşamını noktaladıktan sonra 1943 yılından itibaren Bisiklet Federasyonu’nda görev aldı ve 1954-1968 yılları arasında Bisiklet Federasyonu Başkanlığı yaptı. Başkanlığı sırasında ‘Marmara Turu’ adı altında koşulmaya başlayan ve bu yıl World Tour takvimine eklenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk düzenleyicisi oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin 122 sicil sayılı üyesi olan Talat Tunçalp'e geçtiğimiz yıl TMOK tarafından Onur Ödülü verilmişti.

Talat Tunçalp'in cenazesi bugün Pazartesi günü Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.