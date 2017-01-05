"Yönetimler sorumluluk almalı"

AJANSSPOR - Ankaraspor Kulübü Eski Başkanı Hilmi Gökçınar, Radyospor’da yayınlanan Top Bürokrasi’de adlı programda Volkan Altunpala’nın canlı yayın konuğu oldu. Birbirinden samimi açıklamalarda bulunan Gökçınar, futbolda yöneticilerin sorumluluk almamasına vurgu yaptı.



Öncelikle yaşanan terör olaylarından ötürü üzgün olduğunu belirten Gökçınar, ”Bu vatanın sahipleri bizleriz. Artık herkes birlikte olmak zorunda. Bu kirli oyunu hep birlikte bozacağız” yorumunda bulundu.



“Sadece parayla başarılı olunmuyor”



Futbolda altyapının çok önemli olduğuna dikkat çeken Gökçınar, “Altyapı gerçekten önemli. Başarı için ise çok fazla kriter var. Sadece parayla başarılı olunmuyor. Bir dönem gurbetçi futbolcularla ilgili bir projemiz vardı. Bu projeyi büyük kulüpler de düşünmüştü. Ama yarım kaldı.” diye konuştu.



Süper Lig A.Ş ile ilgili olarak, ”Çok önemli bir proje. Ancak futbol bir bütündür. Parça parça olmuyor. Ayrıca kazandığınız parayı nasıl harcayacağınızı disipline edemezseniz sıkıntı yaşarsınız. Futbolda bir dönem ekonomi yoktu. Örnek olarak; Anadolu kulüpleri şehirde en zengin olan kişiyi göreve getiriyordu.” açıklamasında bulunan Hilmi Gökçınar, futbolla ilgili bir kültür ortaya çıkması gerektiğinin de altını çizdi.



“Yönetimler mali anlamda sorumlu olmalı”



Tecrübeli futbol adamı, kulüp yöneticilerinin mali anlamda sorumlu olmadığı sürece her projenin eksik kalacağını ve hemen hemen her yönetimin borç bırakıp gittiğini, kulüplerin şirketleşmesinin zor olmadığını ancak doğru bir sistemin gerekliliğini vurguladı.



Avrupa ile kıyaslama yapıldığında Türkiye’nin spor kültürü olarak geri kaldığını anlatan Gökçnar, Passolig’in daha iyi anlatılması gerektiğini belirtirken, ”Tribünde insanlar normal dursaydı belki de Passolig olmazdı” dedi.



Bazı kulüplerin tribün sorununu çözdüğünü fakat güzel tabloların genişletilmesi gerektiğine inandığını kaydeden Gökçınar, “Artık Batı bizi örnek almalı” diyerek sözlerini bitirdi.