Arabistan'da Galatasaray heyecanı

Galatasaray, Suudi Arabistan'ın El İttifak ekibiyle yarın bir özel maç yapacak. Ülkede sarı kırmızılı takımın heyecanı yaşanıyor.

Antalya'daki hazırlıkların ardından Damman kentine gidecek sarı-kırmızılılar, 35 bin kişilik Prens Mohammed bin Fahd Stadı'nda, ligde altıncı sırada yer alan rakibiyle karşı karşıya gelecek.



Sokaklar maç afişleriyle dolu



Damman'da karşılaşma için yoğun hazırlıklar gerçekleştirildi. Bir çok önemli yıldıza sahip Galatasaray'ın kente gelmesi büyük heyecan yaratırken, bu coşku şehrin hemen her noktasına yansıdı. Kentin sokaklarındaki bilboardlar maç afişleriyle doldu, belli noktalarda broşürler dağıtıldı ve futbolseverler karşılaşmayı izlemek üzere stadyuma davet edildi.



Biletlere indirim, medyada haberler



El Ittifak-Galatasaray maçında stadın dolması için Arap ekibinin çalışmaları bununla da sınırlı kalmadı. Kulüp Başkanı Khalid Al Dabal, bu çerçevede biletleri yüzde 50 ucuzlattıklarını belirtti. Damman kentine Galatasaray gibi uluslararası ölçekte önemli bir takımın uzun zamandır gelmediğini belirten başkan, bu yüzden bu mücadelenin kendileri için çok önemli olduğunu, medya üzerinden de geniş bir bilgilendirme yapıldığını söyledi.



Federasyon yetkilileri de gelecek



El İttifak Başkanı Khalid Al Dabal, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkililerini bu önemli buluşma için stada davet ettiklerini söyledi. Hem federasyon başkanı hem yönetim kurulu üyelerinin davet olumlu yanıt verdikleri ve maça gelmelerinin beklendiğini iletti.



'20 yıllık bekleyiş bitiyor'



Khalid Al Dabal, "Galatasaray çok köklü bir kulüp ve Türkiye'nin en iyilerinden. Bu organizasyondan hem teknik hem ticari beklentilerimiz var. Sahadaki mücadelenin dışında, stat dışında da etkinlikler yapacağız. 20 yıldır bu düzeyde büyük bir uluslararası bir ekip kentimize gelmemişti" dedi.

'Galatasaray büyük takım'



El İttifak Teknik Direktörü Juan Carlos Garrido da Galatasaray maçını değerlendirdi. İspanyol teknik adam, "Bu maç bizim için çok önemli bir maç. Avrupa kupalarında ve kendi liginde önemli başarılara imza atmış büyük bir ekiple karşı karşıya geleceğimiz için çok mutluyuz. Takım için önemli bir sınav olacak" şeklinde konuştu.



(Skorer)