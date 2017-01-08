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El İttifak-Galatasaray maçının yayıncısı belli oldu
08 Ocak 2017 , 13:29
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- Futbol
- Genel Haberler
- Galatasaray
Galatasaray devre arası kampında ilk hazırlık maçını yarın Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile yapacak. Mücadele Suudi Arabistan'da oynanacak.
Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.
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