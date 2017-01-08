Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Genel Haberler

Fenerbahçe - Denizlispor maçı hangi kanalda?

Tarih08 Ocak 2017 , 08:33

Yorum
Fenerbahçe - Denizlispor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, bugün Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek.

Daha önce aynı gün ve aynı statta oynanması planlanan Fenerbahçe-Go Ahead Eagles maçının iptal edilmesine üzerine Fenerbahçe aynı saatte Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, FB TV ekranlarından da canlı yayınlanacak.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri

me