- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fenerbahçe - Denizlispor maçı hangi kanalda?
08 Ocak 2017 , 08:33
Fenerbahçe ile TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, bugün Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek.
Daha önce aynı gün ve aynı statta oynanması planlanan Fenerbahçe-Go Ahead Eagles maçının iptal edilmesine üzerine Fenerbahçe aynı saatte Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, FB TV ekranlarından da canlı yayınlanacak.
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar