Kasımpaşa: 3 - Aydınspor 1923: 1

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, hazırlık maçında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923'ü 3-1 yendi.

Süper Lig'de sezonun ikinci bölümü için hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampta sürdüren lacivert-beyazlı ekip, hazırlık maçında Aydınspor 1923 ile karşılaştı.

Kasımpaşa, konakladığı otelin sahasında oynanan müsabakayı Kenny Otigba, Fode Koita ve Batuhan Altıntaş'ın golleriyle 3-1 kazandı. Aydınspor 1923'ün tek golü ise Erdi Bakırcı'dan geldi.