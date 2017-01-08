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Kasımpaşa: 3 - Aydınspor 1923: 1
08 Ocak 2017 , 16:01
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, hazırlık maçında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923'ü 3-1 yendi.
Süper Lig'de sezonun ikinci bölümü için hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampta sürdüren lacivert-beyazlı ekip, hazırlık maçında Aydınspor 1923 ile karşılaştı.
Kasımpaşa, konakladığı otelin sahasında oynanan müsabakayı Kenny Otigba, Fode Koita ve Batuhan Altıntaş'ın golleriyle 3-1 kazandı. Aydınspor 1923'ün tek golü ise Erdi Bakırcı'dan geldi.
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