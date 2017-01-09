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Maçta büyük kavga!
09 Ocak 2017 , 14:51
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Mısır ve Tunus arasında oynanan hazırlık maçında tribünlerde olaylar çıktı.
Kahire'de oynanan maç sırasında iki takım tribünleri adeta birbirine girerken koltukları birbirlerinin üzerlerine fırlattılar.
Polisin müdahalesi ile yatıştırılan olaylar sırasında birçok taraftar yaralandı.
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