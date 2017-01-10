Terör, spor turizmi ve tercihler!





AJANSSPOR - Terör tehdidi, Türkiye’de turizmi büyük ölçüde etkilemeyi sürdürüyor. Son dönemlerde spor turizmi de yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilendi.



Almanya’nın yüksek tirajlı gazeteleri, daha önce “Antalya güvenli bölge” derken, son dönemlerde ise bakış açısında bir değişiklik göze çarpmıştı. Örnek olarak Bild gazetesi, “Sadece Erfurt Türkiye’den korkmuyor” başlığıyla bir haber yayımladı.



Öte yandan Türkiye’ye gelirken, Almanya 3. Ligi ekiplerinden Erfurt’un uçağına yıldırım düştü. 27 kişilik kafilede yaralanan ya da sağlık problemi yaşayan kimse olmadı. Hatırlanacağı gibi Erfurt’un teknik direktörü Stefan Kramer, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ”Bir futbolcumuzun bile tereddüdü olsa Türkiye’ye gitmeyiz” demişti.



Bundesliga takımları Antalya’yı tercih etmedi…



Almanya’da yayın yapan bundesliga.de adlı internet sitesi, Bundesliga’daki takımların hangi ülkede kamp çalışmaları gerçekleştirdiğini okurlarıyla paylaştı. Freiburg, Mainz, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Augsburg, Werder Bremen, Wolfsburg, Darmstadt, Schalke 04 ve Hertha Berlin kulüpleri (10 kulüp) kamp için İspanya’yı tercih etti.



Bayer Leverkusen, Amerika’da Orlando’yu kamp için uygun bulurken, Red Bull Leipzig Portekiz’i, Bayern Münih Katar’ı, Eintracht Frankurt ve Hamburg Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Bu arada, Köln, Hoffenheim ve Ingolstadt ise başka ülkeleri tercih etmeyen kulüpler oldu.



Türkiye’de planlama değişmişti…



Bu arada, futbol kulüpleri ile Antalya Turizmciler Derneği’nin başvurusu üstüne Kulüpler Birliği, liglerin devre arasının uzatılması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat etmiş ve bu talebi görüşen TFF Yönetim Kurulu, ülke turizminin sıkıntılı sürecinin aşılmasına da katkı vermek amacıyla sezon planlamasında yeni düzenleme yapmıştı.



Liglerde devre arası tatili 1 hafta daha uzatılırken Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri de değiştirilmişti. Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ikinci yarısı 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde oynanacak 17. Hafta müsabakaları ile başlayacak.



Süper Lig 28 Mayıs'ta, TFF 1. Lig ise 21 Mayıs'ta oynanacak maçlarla tamamlanacak. TFF 1. Lig'in 31. Hafta maçları ise hafta içi 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.