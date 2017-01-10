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Yılın en iyisi ödülünde kim kime oy verdi!

Tarih10 Ocak 2017 , 11:16

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Yılın en iyisi ödülünde kim kime oy verdi!

-AJANSSPOR

FIFA'da yılın futbolcusu ödülünü Cristiano Ronaldo kazandı. Milli takımların teknik direktörleri ve kaptanlarınında oy verebildiği oylamada, verilen oylar belli oldu. İşte bazı oylar;

Türkiye Milli Takımı teknik direktörü Fatih Terim: 1-Lionel Messi 2-Luka Modric 3-Mesut Özil

Türkiye Milli takımı kaptanı Arda Turan: 1-Lionel Messi 2-Neymar 3-Andres Iniesta

Almanya Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw'ün oyları: 1-Toni Kroos 2-Mesut Özil 3-Manuel Neuer

Almanya Milli Takımı kaptanı Manuel Neuer'in oyları: 1-Toni Kroos 2-Mesut Özil 3-Robert Lewandowski

Polonya Milli Takımı kaptanı Robert Lewandowski: 1-Manuel Neuer 2-Gareth Bale 3-Cristiano Ronaldo

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi: 1-Luis Suarez 2-Neymar 3-Andres Iniesta

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo: 1-Gareth Bale 2-Luka Modric 3-Sergio Ramos

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