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Yılın en iyisi ödülünde kim kime oy verdi!
10 Ocak 2017 , 11:16
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FIFA'da yılın futbolcusu ödülünü Cristiano Ronaldo kazandı. Milli takımların teknik direktörleri ve kaptanlarınında oy verebildiği oylamada, verilen oylar belli oldu. İşte bazı oylar;
Türkiye Milli Takımı teknik direktörü Fatih Terim: 1-Lionel Messi 2-Luka Modric 3-Mesut Özil
Türkiye Milli takımı kaptanı Arda Turan: 1-Lionel Messi 2-Neymar 3-Andres Iniesta
Almanya Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw'ün oyları: 1-Toni Kroos 2-Mesut Özil 3-Manuel Neuer
Almanya Milli Takımı kaptanı Manuel Neuer'in oyları: 1-Toni Kroos 2-Mesut Özil 3-Robert Lewandowski
Polonya Milli Takımı kaptanı Robert Lewandowski: 1-Manuel Neuer 2-Gareth Bale 3-Cristiano Ronaldo
Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi: 1-Luis Suarez 2-Neymar 3-Andres Iniesta
Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo: 1-Gareth Bale 2-Luka Modric 3-Sergio Ramos
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