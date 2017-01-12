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"Gençler asla unutmaz"
12 Ocak 2017 , 12:11
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması için "Gençler Asla Unutmaz" sloganıyla farklı kentlerden gençleri Ankara'da bir araya getirecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, "canı pahasına darbeye dur diyen kahramanlar" gençlere anlatılacak. Gençler, 15 Temmuz'un izlerini Ankara'da yerinde görecek.
Her hafta 4 ilden 40'ar genç Ankara'ya gelecek. Gençlere "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" sunumu yapılacak ve konuklara Anadolu Ajansının "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitapçığı dağıtılacak.
Gençler ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbeci askerlerinin ilk hedeflerinden olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü binasını, Beştepe Millet Camisi ve darbe girişiminin izlerini taşıyan birçok yeri ziyaret edecek.
Projenin galası, 14 Ocak Cumartesi günü bakanlık konferans salonunda saat 10.00'da yapılacak. Galaya, Ankara, Konya, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bolu ve Afyonkarahisar'dan 320 genç katılacak.
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