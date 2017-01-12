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İşte 2016'nın ilk yarısında en çok tıklananlar!
12 Ocak 2017 , 22:17
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UEFA, benchmarking raporuna göre 2016'nın ilk altı ayına göre olan, kulüplerin aylık ortalama ile en çok ziyaret alan kulüp internet sitelerini açıkladı.
Listede temsilcilerimiz Fenerbahçe 3.3 milyon ile 6. sırada, Galatasaray ise 1.6 milyon ile 19. sırada yer aldı. İşte ilk 20 kulüp;
1- Manchester United 8.6m
2- Arsenal 8.5m
3- Liverpool 7.7m
4- Real Madrid 7.2m
5- Barcelona 6.3m
6- Fenerbahçe 3.3m
7- Chelsea 3.2m
8- Dinamo Kiev 3.1m
9- Bayern Münih 2.9m
10- Borussia Dortmund 2.7m
11- Al-Ahli 2.6m
12- PSG 2.6m
13- Leicester City 1.9m
14- Tottenham 1.8m
15- Marsilya 1.8m
16- Sao Paulo 1.75m
17- Manchester City 1.7m
18- Zenit St. Petersburg 1.6m
19- Galatasaray 1.6m
20- Juventus 1.5m
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